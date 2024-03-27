Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Соломон оценил перспективы «Пармы» в плей-офф Единой лиги

Соломон оценил перспективы «Пармы» в плей-офф Единой лиги
Комментарии

Центровой «Пармы» Ричард Соломон поделился мнением о перспективах своей команды в предстоящем плей-офф Единой Лиги.

«Мы можем стать настолько сильными, насколько захотим. Только мы сами себя можем сдержать. Пока мы верим друг в друга, выкладываемся в обороне и становимся лучше, то лимитов нет. Почему бы не стать лучшей версией себя?

Если мы можем победить всех, то давайте сделаем это. Я знаю, что это будет сложно. Мы идём от игры к игре, просто стараясь становиться всё лучше и лучше», — сказал Соломон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Парма» попала в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф.

Сейчас читают:
«В России отличные люди». Интервью с американским баскетболистом «Пармы» Соломоном
Эксклюзив
«В России отличные люди». Интервью с американским баскетболистом «Пармы» Соломоном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android