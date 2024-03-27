Соломон оценил перспективы «Пармы» в плей-офф Единой лиги

Центровой «Пармы» Ричард Соломон поделился мнением о перспективах своей команды в предстоящем плей-офф Единой Лиги.

«Мы можем стать настолько сильными, насколько захотим. Только мы сами себя можем сдержать. Пока мы верим друг в друга, выкладываемся в обороне и становимся лучше, то лимитов нет. Почему бы не стать лучшей версией себя?

Если мы можем победить всех, то давайте сделаем это. Я знаю, что это будет сложно. Мы идём от игры к игре, просто стараясь становиться всё лучше и лучше», — сказал Соломон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Парма» попала в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф.