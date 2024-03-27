Игрок «Пармы» Соломон назвал причину, по которой отказал «Самаре» после ухода из «Зенита»

Центровой «Пармы» Ричард Соломон подтвердил, что «Самара» делала ему предложение после ухода из «Зенита», и объяснил, почему он решил отказаться от него.

«Ровно в тот момент у меня было сильное желание увидеть семью, и я уехал, чтобы провести с ней время. Это основная причина, по которой не сложилось в итоге», — сказал Соломон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Соломон начал прошлый сезон в составе «Зенита», но покинул петербургскую команду в феврале 2023 года. Летом этого же года он вернулся в Единую лигу ВТБ, подписав контракт с «Пармой». В составе пермяков он набирает 10,7 очка и 7,2 подбора в среднем за матч. Он также принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги.