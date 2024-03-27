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Неймар пообщался с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами Хит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар пообщался с игроками «Голден Стэйт Уорриорз» по окончании матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит».

Неймар общается с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами»:

Напомним, встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 113:92.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Клэй Томпсон, который записал на свой счёт 28 очков, пять подборов и две передачи. Отметим также выступление разыгрывающего Стефена Карри. Он набрал 17 очков, сделал два подбора и шесть передач.

В следующей игре «Майами» встретится с «Портлендом», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Орландо Мэджик».

Ранее Неймар опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместные фотографии со звёздными баскетболистами НБА Дрэймондом Грином и Джимми Батлером с теннисного турнира в Майами.