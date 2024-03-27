Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Инсайдер назвал игрока «Барселоны», который покинет команду по итогам сезона

Литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис покинет «Барселону» по окончании сезона, сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро в социальных сетях.

Игрок будет выступать в Летней лиге. Если он останется в Европе, то фаворитом на приобретение литовского разыгрывающего считается каунасский «Жальгирис».

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 20 побед и 11 поражений.

В нынешнем сезоне Йокубайтис набирает 8,0 очка и 3,2 передачи в среднем за игру. Всего он провёл 24 игры в чемпионате Испании.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»

Ранее форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков рассказал о времени, проведённом в испанской «Барселоне».