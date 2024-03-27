«Это далеко не предел». Новичок «Локо» оценил свой дебют в Единой лиге

Американский разыгрывающий Патрик Миллер оценил свой дебют за «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (90:82).

«Играли две команды весьма высокого уровня, так что я получил большое удовольствие. Мне понравилась интенсивность матча. Если в Единой лиге ВТБ все так играют, то это турнир для меня. Как сыграл именно я? Хорошо – если учесть, что я только прилетел и у меня пока была только одна полноценная тренировка с командой. Но, конечно, то, что я сегодня показал – это далеко не предел.

Я доволен тем, как моё тело отреагировало на перелёты и нагрузки. Но это был важный матч, мне очень хотелось помочь, и здорово, что мы победили.

Я уже бывал в Краснодаре на еврокубковых матчах, так что примерно представлял, как тут болеют за своих. Здорово, что столько людей нашли возможность прийти на арену, несмотря на обстоятельства. Я получал большое удовольствие во время игры», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.