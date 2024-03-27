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Единая лига ВТБ, Локомотив-Кубань — ЦСКА, 26 марта 2024 года: обзор матча, как сыграли, какой счёт, описание

«Локо» остудил пыл лидера Единой лиги. УНИКС пытался, но краснодарцев было не остановить!
Виталий Весёлый
«Локо» остудил пыл лидера Единой лиги
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Александр Секулич переиграл Велимира Перасовича.

Только-только утихли страсти после драматичнейшего матча в Казани, где подопечные Велимира Перасовича в овертайме вырвали победу у «Зенита», как болельщики баскетбола получили ещё одну возможность насладиться принципиальной игрой. Финалисты прошлого сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» и УНИКС встречались в Краснодаре. Победу в прошлом году добыли казанцы. В нынешнем сезоне после трёх очных матчей впереди были всё также они — 2-1. Фанаты железнодорожников ждали возможности восстановить паритет, и он был восстановлен!

Как всё прошло:
УНИКС упустил шанс оторваться от ЦСКА, а «Локо» вышел на третье место в таблице
УНИКС упустил шанс оторваться от ЦСКА, а «Локо» вышел на третье место в таблице

Но всё же сперва фанатам «Локо» пришлось поволноваться — начало встречи осталось за гостями. Не прошло и полутора минут, как казанцы повели 5:0. Ещё через минуту с небольшим счёт стал 7:2. Большего преимущества у подопечных Перасовича в этом матче не будет. «Локомотив-Кубань» быстро нащупал свою игру и шаг за шагом делал всё, чтобы приблизить победу. Во второй половине первой четверти хозяева вырвались вперёд, а под её занавес обеспечили себе комфортную разницу в счёте. Второй игровой отрезок проходил в попытках УНИКСа сократить 10-очковое отставание, которые краснодарцы раз за разом пресекали своими точными попаданиями.

Не менялся ход встречи и в третьей четверти, на экваторе которой были всё те же «+10» в пользу хозяев площадки. Но УНИКС не был бы УНИКСом, если бы не совершил отчаянный рывок, чтобы перевернуть матч: точная трёшка в исполнении Джалена Рейнольдса, два очка со штрафных от него же, а также три очка Ненада Димитриевича (со штрафных) позволили казанцам вплотную приблизиться к краснодарской команде. Более того, поймав кураж, на четвёртую четверть УНИКС выходил уже ведя в счёте — 69:67.

«Локомотив-Кубань» — УНИКС

«Локомотив-Кубань» — УНИКС

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Но всё же справиться с таким «Локомотивом» казанцам оказалось не под силу. Неполная заявка на матч особенно проявилась на последнем отрезке. Игравшие агрессивно с первых минут краснодарцы вынуждали гостей ошибаться (18 потерь у УНИКСа против восьми — у «Локо»), то и дело совершая перехваты (12-4 в пользу «Локо»). Железнодорожники активно использовали прессинг, и если до зонного дело не доходило, то личный раз за разом включался.

Найти какое-то контрсредство у Велимира Перасовича не получилось. Во многом рассчитывать на успех у УНИКСа получалось за счёт выдающейся точности бросков из-за дуги (в первой половине казанцы реализовали 75% трёшек). Но во второй половине прицел начал сбиваться (по итогам всего матча точность бросков из-за дуги упала до 63,2%). Вкупе с неудачной игрой на подборах (24-33, 4-16 в нападении) надеяться на приемлемый результат едва ли было возможно.

«Локомотив-Кубань» — УНИКС

«Локомотив-Кубань» — УНИКС

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«Поздравляю «Локомотив». Они заслужили победу с первых секунд, играя жёстко и с большой энергией. <…> Очевидно, что благодаря атлетизму соперник превзошёл нас на подборе. Кроме того, они часто перехватывали мячи, а мы совершили много потерь, после которых «Локо» набирал лёгкие очки. Это ключевые аспекты нашего поражения», — скажет после матча Перасович. Его коллега отметит высокую точность УНИКСа из-за дуги и проблемы своей команды в третьей четверти. Как бы то ни было, эти сложности «Локомотив» преодолел.

Железнодорожники проявили характер и одержали крайне важную победу. «Локо» поднялся на третье место, потеснив с него питерский «Зенит». Нельзя не отметить игру лёгкого форварда кубанцев Девона Акуна-Пёрселла, набравшего 25 очков. И всё же это была командная победа, где каждый может гордиться проделанной работой. Подопечные Секулича показали, что остаются одной из главных сил чемпионата.

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

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