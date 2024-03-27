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Андрей Кириленко назвал российский сериал, который ему очень нравится

Андрей Кириленко назвал российский сериал, который ему очень нравится
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, каким образом поднимает себе настроение. По словам Андрея, в этом ему помогает просмотр комедийных шоу или сериалов. В частности, Кириленко упомянул Comedy Club и «Интерны».

«Когда я хочу поднять себе настроение, я ставлю какой-нибудь лёгкий сериал или включаю комедийное шоу — Comedy Club или «Интерны». «Интерны» можно смотреть любую серию и в любом порядке: смешно, легко, классный юмор, прописанные диалоги. Я считаю, Слава Дусмухаметов, один из создателей этого шоу, просто гений», — приводит слова Кириленко «Сноб».

Ранее Кириленко ответил на вопрос по поводу возможного попадания в топ-10 драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 18-летнего россиянина Егора Дёмина, который сейчас выступает за мадридский «Реал».

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