Кирилл Елатонцев: «Локо» может выиграть любой матч, если включается на 100%

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (90:82).

«Впечатления хорошие, всегда приятно обыграть УНИКС. Думаю, мы сегодня хорошо сыграли в защите, особенно против их лидеров – это и помогло нам одержать победу.

Не волновался ли, когда УНИКС вышел вперёд? Лично я никогда не волнуюсь. Я знаю, что если мы включаемся на все 100% в защите и в атаке, то мы можем выиграть любой матч.

В большом перерыве тренер сказал нам, чтобы мы продолжали действовать так же жёстко, даже ещё жёстче. Чтобы не давали им перехватить инициативу и постарались оторваться в счёте ещё сильнее», — приводит слова Елатонцева пресс-служба краснодарского клуба.

Ранее своими впечатлениями от дебюта за «Локомотив-Кубань» поделился Патрик Миллер.