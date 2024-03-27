Джейсон Тейтум рассказал, кем был для него Коби Брайант

Лёгкий форвард и лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Он был для меня тем, кто вдохновлял меня и при этом находился за 2000 миль от меня, и с кем я никогда не встречался. Просто смотрел его по телевизору, смотрел его интервью, смотрел, как он усердно работает», — сказал Тейтум в эфире NBA on TNT.

Напомним, вчера, 26 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 120:118. По ходу матча «Атланта» смогла преодолеть отставание в 30 очков от «Бостона».

Ранее Тейтум дал комментарий по поводу своей команды и её амбиций побороться за чемпионство НБА в этом сезоне.