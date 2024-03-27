Шакил О'Нил принял Домантаса Сабониса в «Альянс бигменов»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил дал одобрение на вступление центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса в «Альянс бигменов».

«Альянс бигменов» — это престижная группа центровых НБА, одним из самых выдающихся членов которой является Шакил О'Нил. В неё входят Карим Абдул-Джаббар, Уилт Чемберлен, Хаким Оладжьювон и другие.

«Сабонис — парень, который делает всё, что нужно для центрового. Он определённо в «Альянсе бигменов», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Сабонис набирает в среднем 19,8 очка, делает 13,7 подбора, 8,3 передачи и забрасывает 60,8% двухочковых и 40,8% трёхочковых. Сабонис стал пятым игроком в истории НБА, который оформил 25 и более трипл-даблов за сезон, присоединившись к Оскару Робертсону, Уилту Чемберлену, Расселлу Уэстбруку и Николе Йокичу.