Леброн Джеймс: мне нужно быть осторожным, чтобы добраться до плей-офф

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, что он уделяет повышенное внимание травме лодыжки и процессу выздоровления.

«Мне нужно быть очень осторожным и действовать предельно продуманно в том, как я проведу оставшуюся часть сезона со своей лодыжкой, чтобы добраться до плей-офф. Что бы ни ждало нас впереди», — приводит слова Леброна Джеймса портал Lakers Nation.

Напомним, перед игрой с «Милуоки Бакс» стало известно, что Леброн Джеймс был вынужден сняться с матча ввиду плохого состояния из-за болей в правой лодыжке. Встреча «Лейкерс» и «Бакс» состоялась сегодня, 27 марта. Победу в упорном противостоянии одержали «озёрники» со счётом 128:124.