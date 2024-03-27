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«Меня это чертовски бесит». Леброн — о стремлении игроков играть поодиночке

«Меня это чертовски бесит». Леброн — о стремлении игроков играть поодиночке
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Популярный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс критически настроен по отношению к спортсменам, которые не играют в команде и стараются играть за себя.

«Меня это чертовски бесит. Люди думают, что, если у тебя идёт хорошая игра, значит, это будет матч, где ты будешь играть в одиночку. «‎Давай поиграем в одиночки» — вот и всё, о чём сейчас говорят дети. Что это за пародия на «‎Джордан против Бёрда»? Это совсем не то, это командная игра.

Если у тебя будет складываться неплохой матч и ты чувствуешь, что можешь победить своего соперника, запомни кое-что — большинство хороших команд обратятся к тебе за помощью, но можешь ли ты действительно правильно оценить ситуацию?

Можешь ли ты действительно вселить уверенность в свою команду, когда проводишь два успешных броска в этом великолепном матче, ты реально знаешь, когда оппоненты допустят ошибку?» — приводит слова Джеймса портал Bleacher Report.

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