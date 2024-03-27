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Леброн рассказал, что во время игры он действует по собственному плану

Леброн рассказал, что во время игры он действует по собственному плану
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Игрок Национальной баскетбольной ассоциации и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что иногда он действует по собственному плану, не используя стратегию тренера.

«У нас была опция ставить кого-то на блок против Кавая Леонарда или против Джеймса Хардена. Но дело в том, что я знаю о Кави больше, чем любой другой игрок, который был в команде, кроме того, мне известен стиль его игры. Чтобы получить преимущество в матче, чтобы победить, нам потребовалось изменить план действий. Ставить кого-то на блокировку Кави было бы для команды неудачной идеей, поэтому во второй четверти я решил держать его и воспользоваться своими знаниями, чтобы победить», — приводит слова Леброна Джеймса портал Bleacher Report.

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