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Шей Гилджес-Александер травмировался

Шей Гилджес-Александер травмировался
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Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), разыгрывающий команды «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер сообщил, что получил травму четырёхглавой мышцы бедра (квадрицепса).

«Да, я получил небольшую травму квадрицепса в матче с «‎Ютой», — приводит слова Гилджес-Александера портал Yardbarker.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Ютой Джаз» ещё 21 марта. За это время Гилджес-Александер принял участие ещё в трёх матчах, будучи травмированным. В каждой из этих игр Шей показывал достойные результаты. В среднем за игру он набирает 30,4 очка, делает 5,6 подбора, проводит 6,3 результативной передачи, а также успешно реализует 54% двухочковых, 36,7% трёхочковых, а также 87,1% штрафных бросков.

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