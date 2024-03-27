Леброн Джеймс объяснил, как он себя чувствует после игры, проведя аналогию с машиной

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провёл аналогию с машиной, чтобы объяснить, как он себя чувствует после проведённой игры.

«Кажется, на днях у меня стало 70 000 минут, которые я провёл на площадке. Недавно я объяснял своей жене, она спросила меня, как я себя чувствую, когда пришёл домой после игры. Мой ответ был таков: «‎Детка, только представь, что ты покупаешь хороший джип 2003 года выпуска, но на дворе уже 2024 год, а ты так и не поменяла шины. Так что потри мне ноги, пожалуйста». Я никогда не менял шины, это те же шины 2003 года выпуска», — приводит слова Леброна Джеймса портал Fadeaway World.

Напомним, на данный момент Леброн восстанавливает здоровье из-за травмы правой лодыжки.