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Пол Пирс назвал условие, при котором Леброна можно будет считать величайшим игроком НБА

Пол Пирс назвал условие, при котором Леброна можно будет считать величайшим игроком НБА
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что популярному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следует стать чемпионом НБА в этом сезоне, чтобы считаться величайшим игроком.

«Если «Лейкерс» доберутся до финала и выиграют чемпионат в этом году, то Леброн Джеймс станет бесспорно величайшим. Кто когда-либо становился чемпионом НБА, находясь на девятом месте? Кто вообще становился чемпионом с седьмого, восьмого или шестого места? Наверное, такое случалось однажды», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.

Напомним, в истории НБА ни разу не было случая, когда команда, которая находилась ниже шестого места, выигрывала сезон.

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