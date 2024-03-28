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«Он чёртов железный человек». Д'Анджело Расселл — об Остине Ривзе

«Он чёртов железный человек». Д'Анджело Расселл — об Остине Ривзе
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл лестно высказался в адрес своего товарища по команде Остина Ривза, отметив его талант и навыки.

«Чего я ещё не сказал об этом парне? Он настоящий воин. Он чёртов железный человек. Честно говоря, этот парень защищает лучшего игрока. Независимо от того, забрасывает он мяч или нет, Остин всегда возвращается в оборону. Он просто знает, как всё делать правильно. Думаю, мне как тренеру это легко увидеть, потому что я знаю, что собирается делать игрок и чего ожидать от него. Остин не пропустил ни одной игры. Этот парень — железный человек и настоящий воин», — приводит слова Расселла портал Lakers Nation.

В игре с «Милуоки Бакс», которая состоялась 27 марта, Остин Ривз набрал 29 очков, сделал 14 подборов и 10 передач.

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