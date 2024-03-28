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Дрэймонд Грин получил удаление спустя три минуты после начала матча

Дрэймонд Грин получил удаление спустя три минуты после начала матча
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 23:10 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
2-я четверть
27 : 41
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Хьюстан, Океке, Саггс, Банкеро, Инглс, Фульц, Вагнер, Вагнер, Скофилд, Картер, Битадзе, Энтони
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Сантос, Робинсон, Шарич, Уиггинс, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис

В начале первой четверти, спустя три минуты, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был вынужден досрочно завершить игру из-за удаления после получения двух технических фола. Грин стал проявлять недовольство после того, как форвард «Орландо» Паоло Банкеро набрал два очка с нарушением на себе правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Грин принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 8,8 очка, 7,3 подбора и шесть результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 38,7. На данный момент «Уорриорз» занимают 10-е место на Западе (37-34).

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