Дрэймонд Грин получил удаление спустя три минуты после начала матча

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 23:10 в пользу гостевой команды.

В начале первой четверти, спустя три минуты, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был вынужден досрочно завершить игру из-за удаления после получения двух технических фола. Грин стал проявлять недовольство после того, как форвард «Орландо» Паоло Банкеро набрал два очка с нарушением на себе правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Грин принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 8,8 очка, 7,3 подбора и шесть результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 38,7. На данный момент «Уорриорз» занимают 10-е место на Западе (37-34).