Грин снова отметился грубой игрой. Объясняем, почему судьи ограничились персональным фолом

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, лучший оборонительный игрок 2017 года, трёхкратный участник Матча всех звёзд Дрэймонд Грин — тот, о ком невозможно молчать по ходу всего регулярного чемпионата. Что же вновь натворил один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз»?

«Воины» в последнем матче принимали на домашнем паркете «Майами Хит». Лидер клуба из Флориды Джимми Батлер не сумел принять участия во встрече в связи с тем, что почувствовал себя плохо перед началом игры. Отчего «Голден Стэйт» стало ещё проще одержать победу в матче со счётом 113:92. Однако противостояние только началось, прошло две минуты, и Грин взялся за старое?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В Сети сразу появилось множество мнений «экспертов», которые утверждали: «Грин вновь взялся за дело». И ещё море схожих комментариев. На первый взгляд может показаться, что Дрэймонд грубо фолит, но судьи после просмотра дали игроку «Уорриорз» всего лишь персональный фол, а не неспортивный. При этом не последовало никаких комментариев от НБА и лиц, связанных с лигой. Получается, судьи верно разобрались в эпизоде, а Грин не особо и грубил здесь. Да, всё верно.

На самом деле Патрик Миллз — тот, кого обидел Грин, сам первоначально хватает за руку Дрэймонда. В свою очередь, тяжёлый форвард «воинов» пытается сделать акцент на том, что его тянут за руку, чтобы привлечь внимание судей, а также дать Миллзу почувствовать контакт, чтобы он его снова не держал. После этого Патрик картинно падает замертво, словно его ударили дубинкой по голове.

Грин — далеко не образец для подражания, но именно в этом моменте на было умысла нанести серьёзный урон сопернику. Он просто пытался обежать Миллза, который схватил его за руку. Это явно не ситуации с Руди Гобером и Юсуфом Нуркичем. Первого Дрэймонд душил на паркете, а второму ударил по лицу с разворота…

Для «Голден Стэйт» сейчас настаёт самый важный отрезок в сезоне — борьба за плей-офф. На данный момент «воины» — 10-е в Западной конференции, при этом им на пятки наступает «Хьюстон Рокетс», который одержал девять побед кряду в НБА. Борьба разворачивается нехилая, поэтому Грину сейчас ни в коем случае нельзя удаляться или заниматься куда более «серьёзными» делами.

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