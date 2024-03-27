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Грубый фол Дрэймонда Грина на Патрике Миллзе в НБА: матч Голден Стэйт Уорриорз — Майами Хит, НБА, 27 марта 2024 года

Грин снова отметился грубой игрой. Объясняем, почему судьи ограничились персональным фолом
Никита Бирюков
Грин снова отметился грубой игрой в НБА
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Форвард «Голден Стэйт» вновь за своё?

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, лучший оборонительный игрок 2017 года, трёхкратный участник Матча всех звёзд Дрэймонд Грин — тот, о ком невозможно молчать по ходу всего регулярного чемпионата. Что же вновь натворил один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз»?

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Адебайо - 24, Розир - 15, Хайсмит - 15, Жакез-мл. - 12, Йович - 11, Мартин - 10, Уильямс - 3, Миллз - 2, Райт, Кэйн, Суидер, Робинсон, Брайант
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Куминга - 18, Уиггинс - 17, Карри - 17, Муди - 9, Луни - 7, Подзиемски - 6, Сантос - 5, Грин - 4, Пэйтон II - 2, Пол, Робинсон, Шарич, Киньонес

«Воины» в последнем матче принимали на домашнем паркете «Майами Хит». Лидер клуба из Флориды Джимми Батлер не сумел принять участия во встрече в связи с тем, что почувствовал себя плохо перед началом игры. Отчего «Голден Стэйт» стало ещё проще одержать победу в матче со счётом 113:92. Однако противостояние только началось, прошло две минуты, и Грин взялся за старое?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В Сети сразу появилось множество мнений «экспертов», которые утверждали: «Грин вновь взялся за дело». И ещё море схожих комментариев. На первый взгляд может показаться, что Дрэймонд грубо фолит, но судьи после просмотра дали игроку «Уорриорз» всего лишь персональный фол, а не неспортивный. При этом не последовало никаких комментариев от НБА и лиц, связанных с лигой. Получается, судьи верно разобрались в эпизоде, а Грин не особо и грубил здесь. Да, всё верно.

На самом деле Патрик Миллз — тот, кого обидел Грин, сам первоначально хватает за руку Дрэймонда. В свою очередь, тяжёлый форвард «воинов» пытается сделать акцент на том, что его тянут за руку, чтобы привлечь внимание судей, а также дать Миллзу почувствовать контакт, чтобы он его снова не держал. После этого Патрик картинно падает замертво, словно его ударили дубинкой по голове.

Два серьёзных инцидента с Грином:
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Не прошло и месяца, Грин вновь распускает руки в НБА. Что грозит скандальному форварду?
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Не прошло и месяца, Грин вновь распускает руки в НБА. Что грозит скандальному форварду?

Грин — далеко не образец для подражания, но именно в этом моменте на было умысла нанести серьёзный урон сопернику. Он просто пытался обежать Миллза, который схватил его за руку. Это явно не ситуации с Руди Гобером и Юсуфом Нуркичем. Первого Дрэймонд душил на паркете, а второму ударил по лицу с разворота…

Для «Голден Стэйт» сейчас настаёт самый важный отрезок в сезоне — борьба за плей-офф. На данный момент «воины» — 10-е в Западной конференции, при этом им на пятки наступает «Хьюстон Рокетс», который одержал девять побед кряду в НБА. Борьба разворачивается нехилая, поэтому Грину сейчас ни в коем случае нельзя удаляться или заниматься куда более «серьёзными» делами.

Почему в «Голден Стэйт» сократили игровое время Карри?
«Мы 15 лет взваливали бремя на его плечи». Почему «Уорриорз» сократили минуты Стефа Карри?
«Мы 15 лет взваливали бремя на его плечи». Почему «Уорриорз» сократили минуты Стефа Карри?

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