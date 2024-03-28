Эмоциональная реакция Стефена Карри на удаление Дрэймонда Грина. Фото

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 41:27 в пользу гостевой команды.

Отметим, что в начале первой четверти тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил удаление из-за двух технических фола. Разыгрывающий и партнёр по команде Грина — Стефен Карри — эмоционально отреагировал на произошедшее.

Реакция Стефена Карри Фото: Кадр из трансляции

Реакция Стефена Карри Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что для Грина текущее удаление является 21-м за профессиональную карьеру. Это второй показатель в истории НБА. На первом месте располагается чемпион НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс» и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Рашид Уоллес — 29.