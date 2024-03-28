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Эмоциональная реакция Стефена Карри на удаление Дрэймонда Грина. Фото

Эмоциональная реакция Стефена Карри на удаление Дрэймонда Грина. Фото
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 41:27 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес

Отметим, что в начале первой четверти тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил удаление из-за двух технических фола. Разыгрывающий и партнёр по команде Грина — Стефен Карри — эмоционально отреагировал на произошедшее.

Реакция Стефена Карри

Реакция Стефена Карри

Фото: Кадр из трансляции

Реакция Стефена Карри

Реакция Стефена Карри

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что для Грина текущее удаление является 21-м за профессиональную карьеру. Это второй показатель в истории НБА. На первом месте располагается чемпион НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс» и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Рашид Уоллес — 29.

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Дрэймонд Грин получил удаление спустя три минуты после начала матча
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