Болельщики «Филадельфии» негативно отреагировали на появление Джеймса Хардена

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло — 30:18 в пользу домашней команды.

Перед матчем диктор озвучивал стартовый состав «Клипперс». Примечательно, что при упоминании разыгрывающего «парусников» Джеймс Хардена болельщики «Филадельфии» подняли недовольный гул. Харден отыграл за «Сиксерс» 79 матчей, а по ходу нынешнего сезона был обменян в клуб из Лос-Анджелеса.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 17,1 очка, 8,5 результативной передачи и 5, подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44, трёхочковых — 39,6. На данный момент «Клипперс» занимают четвёртое место на Западе (44-27).