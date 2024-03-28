Леброн Джеймс исполнил эффектный аллей-уп данк в быстром отрыве

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлис» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 69:61 в пользу гостевой команды.

Так, ближе к концовке первой четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве аллей-уп данк. Примечательно, что передачу отдавал атакующий защитник Остин Ривз.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Леброн принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 8,1 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 53, трёхочковых — 40,6. На данный момент «озёрники» занимает девятое место на Западе (40-32).