Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс исполнил эффектный аллей-уп данк в быстром отрыве

Леброн Джеймс исполнил эффектный аллей-уп данк в быстром отрыве
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлис» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 69:61 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
3-я четверть
70 : 86
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл., Ларэвиа, Альдама, Джексон, Кларк, Бейн, Стивенс, Перейра, Джексон, Джарро
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

Так, ближе к концовке первой четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве аллей-уп данк. Примечательно, что передачу отдавал атакующий защитник Остин Ривз.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Леброн принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 8,1 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 53, трёхочковых — 40,6. На данный момент «озёрники» занимает девятое место на Западе (40-32).

Сейчас читают:
«Лейкерс» лучше без Леброна? Отсутствие Короля делает из игроков звёзд
«Лейкерс» лучше без Леброна? Отсутствие Короля делает из игроков звёзд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android