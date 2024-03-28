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Защитник «Оклахомы» Айзея Джо стал автором невероятного данка левой рукой

Защитник «Оклахомы» Айзея Джо стал автором невероятного данка левой рукой
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 55:54 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 132
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 31, Уильямс - 23, Джо - 17, Уиггинс - 16, Хэйворд - 13, Дорт - 8, Уильямс - 5, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Холмгрен - 2, Мускала - 2, Уотерс III, Бийомбо, Джонсон, Сарр
Хьюстон Рокетс: Грин - 37, Томпсон - 25, Брукс - 20, Смит II - 16, Ванвлит - 13, Ландейл - 7, Грин - 7, Холидей - 4, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович

В начале второй четверти во время быстрого отрыва «Оклахомы» атакующий защитник Айзея Джо прошёл в трёхсекундную зону соперника, а затем исполнил мощный данк с сопротивлением тяжёлого форварда Джеффа Грина, который по итогам нарушил правила.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний Джо принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 7,9 очка, 2,2 подбора и 1,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,3, трёхочковых — 40,9. На данный момент «Тандер» занимают второе место на Западе (50-21).

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