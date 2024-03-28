Защитник «Оклахомы» Айзея Джо стал автором невероятного данка левой рукой

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 55:54 в пользу домашней команды.

В начале второй четверти во время быстрого отрыва «Оклахомы» атакующий защитник Айзея Джо прошёл в трёхсекундную зону соперника, а затем исполнил мощный данк с сопротивлением тяжёлого форварда Джеффа Грина, который по итогам нарушил правила.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний Джо принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 7,9 очка, 2,2 подбора и 1,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,3, трёхочковых — 40,9. На данный момент «Тандер» занимают второе место на Западе (50-21).