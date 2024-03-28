Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» в матче НБА

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:93.

Баскетболисты «Уорриорз» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 16 очков. Вторую четверть уже выиграли хозяева, сократив отставание до восьми очков к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Орландо» сумели ещё немного сократить отставание от «Уорриорз» перед финальной 12-минуткой. Решающая четверть осталась за гостями, которые подвели итог — «+8».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Голден Стэйт» стал канадский лёгкий форвард Эндрю Уиггинс, набравший 23 очка, шесть подборов и одну передачу. Разыгрывающий гостей Стефен Карри оформил дабл-дабл: 17 очков, четыре подбора и 10 передач. В составе хозяев лучшим был разыгрывающий Коул Энтони, который набрал 26 очков, сделал семь подборов и четыре передачи. Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 15 очков, сделал восемь подборов и пять передач.