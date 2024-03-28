Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Орландо Мэджик — Голден Стэйт Уорриорз 93:101, как сыграли, победил Голден Стэйт Уоррио, результат матча НБА 28 марта

Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:93.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес

Баскетболисты «Уорриорз» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 16 очков. Вторую четверть уже выиграли хозяева, сократив отставание до восьми очков к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Орландо» сумели ещё немного сократить отставание от «Уорриорз» перед финальной 12-минуткой. Решающая четверть осталась за гостями, которые подвели итог — «+8».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Голден Стэйт» стал канадский лёгкий форвард Эндрю Уиггинс, набравший 23 очка, шесть подборов и одну передачу. Разыгрывающий гостей Стефен Карри оформил дабл-дабл: 17 очков, четыре подбора и 10 передач. В составе хозяев лучшим был разыгрывающий Коул Энтони, который набрал 26 очков, сделал семь подборов и четыре передачи. Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 15 очков, сделал восемь подборов и пять передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас смотрят:
Видео
Карри после ключевого трёхочкового исполнил фирменное празднование, а затем пнул сиденье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android