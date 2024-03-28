Леонард набрал победные очки для «Клипперс» в концовке матча с «Филадельфией»

Сегодня, 28 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 108:107 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард при счёте 107:105 в пользу хозяев прошёл в трёхсекундную зону соперника, а затем совершил лэй-ап с нарушением на себе правил. После исполнения Леонардом штрафного броска счёт стал 108:107 в пользу «парусников» — окончательный в этом матче.

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32-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 19 с игры, 3 из 4 штрафные), девять подборов, три результативные передачи, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+5».