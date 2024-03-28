Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леонард набрал победные очки для «Клипперс» в концовке матча с «Филадельфией»

Леонард набрал победные очки для «Клипперс» в концовке матча с «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 108:107 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Убре - 17, Хилд - 17, Харрис - 14, Бамба - 12, Батюм - 9, Лоури - 7, Рид - 5, Мартин, Каунсил, Уилсон, Пэйн
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Леонард - 17, Харден - 16, Мэнн - 14, Пауэлл - 11, Зубац - 11, Коффи - 10, Уэстбрук - 6, Пламли - 1, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Мун

Лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард при счёте 107:105 в пользу хозяев прошёл в трёхсекундную зону соперника, а затем совершил лэй-ап с нарушением на себе правил. После исполнения Леонардом штрафного броска счёт стал 108:107 в пользу «парусников» — окончательный в этом матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

32-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 19 с игры, 3 из 4 штрафные), девять подборов, три результативные передачи, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+5».

Про новый контракт Леонарда:
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android