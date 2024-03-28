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Джейсон Тейтум высказался по поводу людей, делающих ставки на баскетбол

Джейсон Тейтум высказался по поводу людей, делающих ставки на баскетбол
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, как люди, совершающие ставки, влияют на баскетболистов.

«Во время матчей можно постоянно слышать болельщиков, которые кричат нам вслед о том, что нам надо попасть ещё один трёхочковый, собрать ещё один подбор, набрать 25 очков до перерыва и т.д.

Мне жаль, когда я проваливаю ставку для людей. Мне бы не хотелось, чтобы они теряли деньги. Но вы сами понимаете, я просто выхожу и играю в свою игру», — приводит слова Тейтума журналистка Ноа Далзелл.

В нынешнем сезоне «Бостон» занимает первое место в лиге по проценту побед, а Тейтум является лучшим снайпером команды. В среднем он набирает 27,3 очка, делает 8,2 подбора и 4,9 результативной передачи.

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