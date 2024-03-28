Джош Гидди забросил мяч на последней секунде владения из положения сидя

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди исполнил цирковой бросок, сидя на паркете. Момент произошёл в конце четвёртой четверти матча «Оклахомы» с «Хьюстон Рокетс» (126:132)

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Амен Томпсон отметился 25 очками, 15 подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал защитник Джош Гидди. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и отдал четыре передачи. Форвард Джейлен Уильямс отметился 23 очками, пятью подборами и 10 передачами.