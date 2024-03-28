56-летний Дино Раджа заявил, что мог бы сейчас стать лучшим игроком Евролиги

56-летний экс-баскетболист Дино Раджа рассказал об условиях, при которых он мог бы стать прямо сейчас лучшим игроком Евролиги.

«Если бы была такая магия, которая позволила бы мне подготовиться без проблем с коленями и спиной, то спустя три месяца я бы стал лучшим игроком Евролиги», — приводит слова Раджи журналист портала Meridan Sport.

Раджа является культовым хорватским баскетболистом, он завоевал множество наград на международном уровне в составе сборной Югославии. Он является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, бронзовым призёром чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы.

В своей клубной карьере Дино поиграл и в Европе, и в НБА. В США Раджа выступал за «Бостон Селтикс» с 1993 по 1997 годы.

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