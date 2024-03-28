Кто одержит победу в матче Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»?

Сегодня, 28 марта, в 20:00 мск стартует один из важнейших матчей недели в Единой лиге. Встретятся ЦСКА и «Зенит». Матч пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт».

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Кто выйдет из матча победителем? Хотим знать ваше мнение.

В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды. Первые два матча, проходившие на первом этапе, выиграл ЦСКА, тогда как третью игру, которая прошла 1 марта, забрал «Зенит».

На данный момент в турнирной таблице ЦСКА располагается на второй строчке, отставая от УНИКСа на два очка. Победа в сегодняшнем матче позволит московскому клубу догнать казанцев. «Зенит», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке. Успех в противостоянии с армейцами передвинет петербуржцев на третью строчку.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.