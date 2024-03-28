Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кто одержит победу в матче Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»?

Кто одержит победу в матче Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»?
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в 20:00 мск стартует один из важнейших матчей недели в Единой лиге. Встретятся ЦСКА и «Зенит». Матч пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт».

Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто выйдет из матча победителем? Хотим знать ваше мнение.

В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды. Первые два матча, проходившие на первом этапе, выиграл ЦСКА, тогда как третью игру, которая прошла 1 марта, забрал «Зенит».

На данный момент в турнирной таблице ЦСКА располагается на второй строчке, отставая от УНИКСа на два очка. Победа в сегодняшнем матче позволит московскому клубу догнать казанцев. «Зенит», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке. Успех в противостоянии с армейцами передвинет петербуржцев на третью строчку.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме
«Зенит» — 4-й, а ЦСКА — 2-й. Кто одержит победу в битве Паскуаля и Райковича? LIVE
Live
«Зенит» — 4-й, а ЦСКА — 2-й. Кто одержит победу в битве Паскуаля и Райковича? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android