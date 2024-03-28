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Димитриевич: УНИКС, «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» являются клубами уровня Евролиги

Димитриевич: УНИКС, «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» являются клубами уровня Евролиги
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич оценил уровень российских клубов, а также заявил о своём желании выиграть титул Единой лиги в нынешнем сезоне.

«Наконец-то мы на первой строчке в турнирной таблице. У нас есть отличный шанс защитить титул. Это наша цель. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и УНИКС являются клубами уровня Евролиги.

Я с детства хотел поиграть в Евролиге, но не сложилось. Когда я уходил из «Ховентуда» в «Валенсию», надеялся, что сыграю в Евролиге, но они играли в Еврокубке. Затем они попали в Евролигу, но я покинул команду. Я не придаю этому значения. Самое лучшее, что со мной случилось, это то, что я пришёл в УНИКС. Я люблю Евролигу, смотрю каждую игру и, если будет возможность, конечно, сыграю там. Но давайте сначала защитим титул в ВТБ», — приводит слова Димитриевича Meridian Sport.

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