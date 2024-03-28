Защитник УНИКСа Димитриевич высказался о слухах о переходе в «Партизан»

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал слухи о возможном переходе в сербский «Партизан».

«Интерес со стороны «Партизана» прошлым летом? Я болею за команду с детства. Конкретных переговоров не было. УНИКС же был очень настойчив, они меня очень хотели. Я благодарен за такое доверие», — приводит слова Димитриевича Meridian Sport.

В нынешнем сезоне Ненад в среднем набирает 17,1 очка и делает 6,4 результативной передачи. УНИКС располагается на первом месте группы А.

В минувшем сезоне Димитриевич помог казанскому клубу выиграть титул и стал MVP плей-офф. Северомакедонец играет за российскую команду с 2022 года, после того как был арендован УНИКСом из «Валенсии». Летом 2023 года состоялся полноценный переход игрока по соглашению сторон.