Форвард «Зенита» Игорь Вольхин: мы едем в Москву за победой

Баскетболист «Зенита» Игорь Вольхин высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Есть ли в команде особенный настрой на эту игру? Конечно, настрой боевой, все настраиваются на победу. Особое значение этому матчу я не придаю, по крайней мере, говорю лично про себя. Просто понимаем, что нужно выигрывать — неважно, будь то ЦСКА или какая-то другая команда. Мы едем в Москву за победой и будем делать для этого всё возможное.

На что нужно сделать упор «Зениту» в завтрашнем матче? На подбор на своём щите. Когда у нас будет получаться отзащищаться, нужно не давать им подбирать мяч. Мы просто должны играть в свой баскетбол, искать открытых игроков, под которых мы будем играть все свои комбинации», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

Матч ЦСКА и «Зенита» состоится сегодня, 28 марта, начало в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.