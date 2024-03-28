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Форвард «Зенита» Игорь Вольхин: мы едем в Москву за победой

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин: мы едем в Москву за победой
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Баскетболист «Зенита» Игорь Вольхин высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть ли в команде особенный настрой на эту игру? Конечно, настрой боевой, все настраиваются на победу. Особое значение этому матчу я не придаю, по крайней мере, говорю лично про себя. Просто понимаем, что нужно выигрывать — неважно, будь то ЦСКА или какая-то другая команда. Мы едем в Москву за победой и будем делать для этого всё возможное.

На что нужно сделать упор «Зениту» в завтрашнем матче? На подбор на своём щите. Когда у нас будет получаться отзащищаться, нужно не давать им подбирать мяч. Мы просто должны играть в свой баскетбол, искать открытых игроков, под которых мы будем играть все свои комбинации», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

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Матч ЦСКА и «Зенита» состоится сегодня, 28 марта, начало в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

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