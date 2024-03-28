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Майкл Портер высказался о расследовании НБА в отношении его брата

Майкл Портер высказался о расследовании НБА в отношении его брата
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Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер прокомментировал тот факт, что НБА начала расследование в отношении его брата Джонтея. Игрок «Торонто Рэпторс» обвиняется в совершении ставок.

«Я знаю только то, что знаете все вы. Что я точно знаю, так это то, что Джонтей по-настоящему любит баскетбол. Он был счастлив играть за «Рэпторс». Я знаю его всю жизнь. Я знаю, что он за человек, он очень хочет играть в баскетбол, и я сильно сомневаюсь что он бы занялся чем-то, что поставит его карьеру под угрозу», — заявил Портер на пресс-конференции.

Игрокам НБА, как и всем сотрудникам лиги, запрещено делать ставки на любые события лиги, включая специальные ставки. В случае нарушения этого условия предусмотрены штрафы, временное отстранение, а также возможное расторжение контрактов.

Подробное изложение ситуации
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге
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