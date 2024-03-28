Керр категорично высказался об удалении Дрэймонда Грина спустя 3 минуты после начала матча

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал удаление, которое получил тяжёлый форвард команды Дрэймонд Грин в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик». Напомним, удаление случилось в начале первой четверти, по истечении трёх минут игры. Дрэймонд был вынужден досрочно завершить матч после того, как стал проявлять недовольство тем, что форвард «Орландо» Паоло Банкеро набрал два очка с нарушением на себе правил. По словам Керра, Грин заслужил удаление.

«Жаль. Это был неудачный эпизод. Но он заслужил это. Он вернётся», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» в итоге победил со счётом 101:93. На настоящий момент «Уорриорз» занимают 10-е место на Западе (38-34).