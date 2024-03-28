Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 года выставлена на аукцион

Майку прославленного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта продают с аукциона Sotheby's. Болельщики Мамбы могут приобрести его джерси, в котором он играл в первом матче финальной серии НБА 2009 года с «Орландо Мэджик». В той встрече он набрал 40 очков, сделал восемь передач, восемь подборов, два перехвата и два блок-шота. Команда тогда победила со счётом 100:75, а серию «Лейкерс» выиграли со счётом 4-1.

Лот оценивается от $ 1,5 до $ 2,5 млн. На данный момент цена составляет $ 1,4 млн.

Фото: https://www.sothebys.com

Брайант всю карьеру (1996-2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.