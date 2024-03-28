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Гомельский прокомментировал скандальный инцидент с Хантером после матча УНИКСа и «Зенита»

Гомельский прокомментировал скандальный инцидент с Хантером после матча УНИКСа и «Зенита»
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об инциденте, произошедшем после матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом».

Игра завершилась победой казанцев, которую они добыли на последних секундах (91:90). После этого у «Зенита» была возможность выйти вперёд, но центровой команды Винс Хантер не реализовал свой бросок. Игрок тут же выразил недовольство, дав понять, что заработал штрафные броски. Уже после свистка американец направился в подтрибунное помещение, то ли к судье, то ли в раздевалку казанцев. Чтобы успокоить ситуацию, в дело вмешались игроки обеих команд.

«Должны ли применить к Винсу Хантеру какие-то дисциплинарные меры? До судьи он не добрался. Его возмущение мне понятно. Может быть, имеет смысл наказать арбитра?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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