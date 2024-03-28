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Эксперт — о «Миннесоте» и Карле-Энтони Таунсе: этой весной ставки вырастут

Эксперт — о «Миннесоте» и Карле-Энтони Таунсе: этой весной ставки вырастут
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Известный эксперт инсайдер Брайан Уиндхорст поделился мнением о «Миннесоте Тимбервулвз» и её центровом Карле-Энтони Таунсе, который продолжает восстановление после травмы мениска левого колена.

«Таунс восстанавливается после разрыва мениска, и неясно, когда он вернётся. «Тимбервулвз» столкнулись с резким ростом расходов на зарплаты, крупнейшими налогами на роскошь в истории команды. Таунс сделал своим приоритетом быть командным игроком и поддерживать рост молодой звезды Энтони Эдвардса, но неясно, может ли «Миннесота» позволить себе оставить его. Таунс не всегда играл наилучшим образом в плей-офф, этой весной ставки вырастут», — приводит слова Уиндхорста NBA Analysis.

Также Уиндхорст отметил, что сейчас «Тимбервулвз» являются командой Эдвардса, и поэтому команда будет формировать состав, отталкиваясь от этого.

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