Редик назвал четырёх величайших баскетболистов, против которых он когда-либо играл

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик ответил на вопрос по поводу величайшего баскетболиста, против которого ему доводилось играть.

«Коби Брайант – величайший игрок, против которого я когда-либо играл в защите. Мне не приходилось защищаться против Леброна или Стефена Карри. Но я назову этих трёх парней и добавлю Кевина Дюранта. Так что эти четверо», – сказал Редик на канале FLAGRANT в YouTube.

Ранее стало известно, что майку Коби Брайанта продают с аукциона Sotheby's. Болельщики Мамбы могут приобрести его джерси, в котором он играл в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации 2009 года с «Орландо Мэджик». В том матче Коби набрал 40 очков.