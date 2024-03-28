Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик назвал четырёх величайших баскетболистов, против которых он когда-либо играл

Редик назвал четырёх величайших баскетболистов, против которых он когда-либо играл
Комментарии

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик ответил на вопрос по поводу величайшего баскетболиста, против которого ему доводилось играть.

«Коби Брайант – величайший игрок, против которого я когда-либо играл в защите. Мне не приходилось защищаться против Леброна или Стефена Карри. Но я назову этих трёх парней и добавлю Кевина Дюранта. Так что эти четверо», – сказал Редик на канале FLAGRANT в YouTube.

Ранее стало известно, что майку Коби Брайанта продают с аукциона Sotheby's. Болельщики Мамбы могут приобрести его джерси, в котором он играл в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации 2009 года с «Орландо Мэджик». В том матче Коби набрал 40 очков.

Материалы по теме
Фото
Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 года выставлена на аукцион
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android