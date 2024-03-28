Помощник главного тренера «Кингз» высказался о непопадании Сабониса на Матч всех звёзд НБА

Помощник главного тренера «Сакраменто Кингз» Жорди Фернандес поделился мнением о тяжёлом форварде и одном из лидеров команды Домантасе Сабонисе.

«Он очень цельный игрок. Много забивает и делает подборы. Физически вынослив, очень профессионален, трудолюбив. К тому же отличный товарищ по команде. Мы играем через него и ДеАарона Фокса, которые являются лидерами нашей команды. Важно, чтобы два лучших игрока дополняли друг друга. Именно так и создаются команды-победители. Считаю, что Сабонис находится в стадии своей спортивной зрелости или только вступил в неё. Он выступает на очень высоком уровне. Тот факт, что он не был на Матче всех звёзд, является ещё одной причиной продолжать демонстрировать свою силу, чтобы доказать всем, что он не только участник Матча всех звёзд, но и один из лучших игроков лиги», — приводит слова Фернандеса Marca.