Лидер ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, когда вернётся в строй после травмы

Разыгрывающий и лидер ЦСКА Каспер Уэйр поделился подробностями своего восстановления. Игрок выбыл из строя после операции на стопе. По словам Каспера, помогать команде он сможет примерно через две-три недели.

«Чувствую себя гораздо лучше. Думаю, через две-три недели буду готов вновь помогать команде», — приводит слова Уэйра телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, сегодня, 28 марта, ЦСКА встречался с «Зенитом» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счётом 92:91 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. По ходу матча армейцы отставали с разницей «-21» (22:43), но существенно сократили этот разрыв к концу второй четверти. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань».