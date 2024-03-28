Паскуаль — о победе «Зенита» в ЕЛ: это был провал, мы позволили ЦСКА вернуться

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о выездной победе команды в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (92:91). Отметим, что по ходу матча «Зенит» вёл с разницей «+21» (43:22), но позволил ЦСКА существенно сократить этот разрыв к концу второй четверти, а после и вовсе выйти вперёд. Итоговый результат определился на последних секундах четвёртого игрового отрезка.

«Думаю, что в первые 17-18 минут мы играли практически идеально на обоих концах паркета. Но в последние две минуты мы потеряли контроль и позволили ЦСКА вернуться. После этого мы ушли в раздевалку, договорились всё вернуть, снова начать контролировать ход матча, но плохо начали третью четверть — это был просто провал и в защите, и в нападении, особенно в первые три минуты. Мы позволили ЦСКА вернуться в игру, и, даже несмотря на то, что в какой-то момент мы снова ушли в отрыв на восемь очков, было видно, что до самого конца это будет триллер. Так и вышло.

В конце концов, мы достигли этой важной для нас победы. На прошлой неделе мы проиграли УНИКСу в очень похожем матче. Сейчас нужно продолжать прогрессировать, учиться играть на более-менее одном уровне на протяжении всех 40 минут против любого соперника», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».