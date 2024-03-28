Матч Евролиги в Белграде начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокусе»

Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Партизаном» и Олимпиакосом» в Белграде (Сербия) начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Команды играют в настоящий момент. После перерыва счёт в матче 40:32 в пользу сербского клуба.

«Партизан» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги. В активе белградской команды 14 побед при 17 поражениях. «Олимпиакос» занимает пятую позицию. На счету греческого клуба 19 побед и 12 поражений.

Евролига. «Партизан» — «Реал» Мадрид:

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Ранее пресс-служба «Црвены Звезды» сообщила, что Милош Теодосич почувствовал дискомфорт и пропустит матч с мадридским «Реалом».