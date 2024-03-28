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Матч Евролиги в Белграде начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокусе»

Матч Евролиги в Белграде начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокусе»
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Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Партизаном» и Олимпиакосом» в Белграде (Сербия) начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Фото: https://t.me/freeagent44

Команды играют в настоящий момент. После перерыва счёт в матче 40:32 в пользу сербского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
4-я четверть
65 : 68
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Смит, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Сикма, Маккиссик

«Партизан» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги. В активе белградской команды 14 побед при 17 поражениях. «Олимпиакос» занимает пятую позицию. На счету греческого клуба 19 побед и 12 поражений.

Евролига. «Партизан» — «Реал» Мадрид:

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Ранее пресс-служба «Црвены Звезды» сообщила, что Милош Теодосич почувствовал дискомфорт и пропустит матч с мадридским «Реалом».

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