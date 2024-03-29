Д'Анджело Расселл назвал проблему «Лейкерс» в этом сезоне НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне НБА.

«Мы здорово приспосабливаемся и делаем много разных вещей по ходу игры. Проблема в том, что в каждой игре у нас появляется новый игрок, поэтому никто не знает, кто выйдет на площадку из-за травм. Это действительно проблема. Но именно поэтому мы проводим 82 игры в год, чтобы подготовиться к плей-офф. Мне нравится то, где мы сейчас находимся», – приводит слова Расселла Hoopshype.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 41 победа и 32 поражения.

Ранее сообщалось, что майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 года выставлена на аукцион.