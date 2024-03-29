Райкович — о поражении в матче с «Зенитом» в ЕЛ: ЦСКА как будто не существовало

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу команды из Санкт-Петербурга со счётом 92:91. Отметим, что по ходу матча «Зенит» вёл с разницей «+21» (43:22), но позволил ЦСКА сократить разрыв, а затем и вовсе выйти вперёд.

«Мы очень плохо провели первую четверть. «Зенит» играл здорово, а нас как будто не существовало на площадке. Затем мы стали действовать лучше и лучше, вернулись в игру, получили шанс на победу, но его не использовали. По сути, в итоге всё решило одно владение», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Ранее комментарий о матче дал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.