Сергей Карасёв объяснил, почему «Зенит» растерял преимущество «+21» в мачте с ЦСКА

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о победе своей команды в выездном матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (92:91). По ходу матча подопечные Хавьера Паскуаля вели в счёте с разницей «+21» (43:22), однако дали возможность ЦСКА сократить разрыв, а затем и вовсе выйти вперёд. По словам Карасёва, игроки «Зенита», возможно, слишком рано поверили в свою победу.

«Почему «Зенит» подпустил ЦСКА в счёте после «+21»? Мы немного, может, поверили в то, что уже победили. Не очень грамотно сыграли последние атаки, два-три раза потеряли мяч в последние минуты. ЦСКА в то же время хорошо двигал мяч, находил свободных игроков, забил те броски, которые не забил в первой половине. Это баскетбольные качели. Сегодня нам улыбнулась удача, но понятное дело, что нам есть над чем работать. Нужно прогрессировать во многих аспектах, но победа есть победа. Довольны, что забрали этот важный матч, теперь будем готовиться к «Енисею», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».