Результаты всех матчей Евролиги 28 марта, турнирная таблица
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28 марта состоялись матчи 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 28 марта:
«Жальгирис» – «Милан» – 87:73;
«Партизан» – «Олимпиакос» – 69:74;
«Бавария» – «Барселона» – 79:87;
«Баскония» – «Анадолу Эфес» – 76:97;
АСВЕЛ – «Монако» – 77:87.
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
87 : 73
Олимпия Милан
Милан, Италия
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Бирутис, Самнер, Бутка, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Флаккадори, Холл, Карузо, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
69 : 74
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Смит, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
79 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Вайдеманн, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Ибака, Вимберг, Харрис, Харченков
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
76 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 87
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Скотт, Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
Напомним, заключительный тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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Напомним, матч между «Партизаном» и Олимпиакосом» начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокусе».
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