Результаты всех матчей Евролиги 28 марта, турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 марта состоялись матчи 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 28 марта:

«Жальгирис» – «Милан» – 87:73;

«Партизан» – «Олимпиакос» – 69:74;

«Бавария» – «Барселона» – 79:87;

«Баскония» – «Анадолу Эфес» – 76:97;

АСВЕЛ – «Монако» – 77:87.

Напомним, заключительный тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Напомним, матч между «Партизаном» и Олимпиакосом» начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокусе».