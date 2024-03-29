Деджонте Мюррей исполнил победный бросок в овертайме матча «Атланта» — «Бостон»

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:122 в овертайме.

Примечательно, что именно Мюррей стал автором победного попадания за 0,1 секунды до конца первого овертайма. Защитник «Атланты» сначала получил передачу от защитника Уэсли Мэттьюза, а затем попаданием со средней дистанции с сопротивлением разыгрывающего Джру Холидея установил победный счёт.

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Деджонте, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 47 минут, набрав суммарно 44 очка (18 из 44 с игры, где 6 из 19 — трёхочковые), семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+3».