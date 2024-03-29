«Коби гордился бы мной». Деджонте Мюррей — о своей игре в матче с «Бостоном»

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:122 в овертайме.

После встречи Мюррей отметил тот факт, что по итогам встречи совершил много бросков: «Я бы не хотел совершать так много бросков [с игры], но я знаю, что Коби [Брайант] обязательно гордился бы мной». Коби Брайант славился большим количеством бросков во время матчей, где часто имел низкий процент реализации.

Деджонте, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 47 минут, набрав суммарно 44 очка (18 из 44 с игры, где 6 из 19 — трёхочковые), семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+3».