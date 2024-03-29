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«Коби гордился бы мной». Деджонте Мюррей — о своей игре в матче с «Бостоном»

«Коби гордился бы мной». Деджонте Мюррей — о своей игре в матче с «Бостоном»
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:122 в овертайме.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
123 : 122
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Мюррей - 44, Богданович - 24, Хантер - 21, Капела - 12, Мэтьюз - 7, Фернанду - 6, Форрест - 4, Мэттьюз - 3, Крейчи - 2, Уиндлер
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Уайт - 22, Порзингис - 20, Браун - 18, Холидэй - 13, Хозер - 8, Притчард - 4, Корнет - 4, Тиллман - 2, Бриссетт, Михайлюк

После встречи Мюррей отметил тот факт, что по итогам встречи совершил много бросков: «Я бы не хотел совершать так много бросков [с игры], но я знаю, что Коби [Брайант] обязательно гордился бы мной». Коби Брайант славился большим количеством бросков во время матчей, где часто имел низкий процент реализации.

Деджонте, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 47 минут, набрав суммарно 44 очка (18 из 44 с игры, где 6 из 19 — трёхочковые), семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+3».

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Деджонте Мюррей исполнил победный бросок в овертайме матча «Атланта» — «Бостон»
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