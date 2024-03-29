Мюррей в овертайме набрал больше очков, чем игроки «Бостона», вместе взятые

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:122 в овертайме.

Примечательно, что в дополнительном времени Мюррей отметился 11 набранными очками. Тем временем все игроки «Бостона» за эту пятиминутку набрали 10 очков. Отметим, что «Хоукс» в нынешнем сезоне НБА одержали в овертаймах четыре победы при одном поражении.

Деджонте, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 47 минут, набрав суммарно 44 очка (18 из 44 с игры, где 6 из 19 — трёхочковые), семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+3».