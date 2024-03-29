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Владимир Гомельский поделился своими впечатлениями от матча ЦСКА — «Зенит»

Владимир Гомельский поделился своими впечатлениями от матча ЦСКА — «Зенит»
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Легендарный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался насчёт вчерашнего матча ЦСКА — «Зенит», прошедшего в рамках Единой лиги. Петербуржцы одержали победу на последних секундах после потери защитника Мело Тримбла и победного броска бигмена Винса Хантера.

Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 17, Хэнлан - 15, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Ухов, Карданахишвили
Зенит: Хантер - 24, Курич - 17, Карасёв - 15, Фрейзер - 8, Эртель - 8, Жбанов - 6, Морман - 5, Клименко - 4, Вольхин - 3, Зубков - 2, Захаров, Торопов

«Конечно, «Зенит» заслужил победу в этом матче, судя по качеству игры в первой половине. Но, с другой стороны, что же происходит с армейцами, когда выигранная игра, доставшаяся таким трудом, таким старанием, ну в общем всё в руках, и отдать вот такую передачу? Я этого понять не могу.

К сожалению, удовольствие от матча я получил относительное. Погоня, выход вперёд и такая дурацкая ошибка в концовке. Армейцы, соберитесь!» — заявил Гомельский в своём телеграм-канале.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Таким образом, «Зенит» вышел на третье место в группе А, а ЦСКА остался на втором.

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